В Чехии нашли гвоздь с креста Иисуса Христа

https://static.news.ru/photo/a045d470-43bd-11eb-9ead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavel Rychtecký/wikimedia.org

Археологи обнаружили в Милевском монастыре в Южночешском крае Чехии христианскую реликвию. Возможно, речь идёт о гвозде с креста, на котором распяли Иисуса Христа.

Специалисты провели трёхмерное моделирование Церкви Святого Илии в Чехии, используя данные археологических исследований и сканирования. При этом был обнаружен вход в потайной коридор длиной шесть метров. Он привёл в комнату 2,2×2,5×1,25 метра, где находились останки животных и человека, сообщает издание iDNEZ.

В стене потайной комнаты была найдена небольшая полость с остатками деревянной шкатулки, украшенной золотом и серебром и инициалами IR (Iesus Rex — Царь Иисус). Внутри шкатулки был обнаружен фрагмент древнего гвоздя.

Учёные считают, что спрятавшие реликвию считали, что она относится к распятию Иисуса Христа. Дуб, из которого была сделана шкатулка, датируются 260–416 годами нашей эры, а древесина лиственницы — 1290–1394 годами.

Романская церковь Святого Илии была построена в последней трети двенадцатого века и перестроена в готическом стиле в пятнадцатом веке.

Ранее в некрополе египетской Саккары археологи нашли 14 древних саркофагов, возраст которых оценивается в 2,5 тысячи лет. Ранее было обнаружено ещё 13 других деревянных саркофагов, которые никто не открывал с самого захоронения. На их поверхности очень хорошо сохранились изящные рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи, писал NEWS.ru.