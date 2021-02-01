В центре вакцинации на Кипре произошёл взрыв

https://static.news.ru/photo/256c2898-64ca-11eb-8c1e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

На Кипре, в пригороде Никосии произошёл взрыв в центре вакцинации. Об этом сообщила полиция островного государства.

По информации полиции, сигнал о взрыве поступил в понедельник в 19:30 по местному времени (20:30 мск). О пострадавших не сообщается. Место происшествия взято в оцепление. Полиция занимается расследованием инцидента.

Отмечается, что медицинский центр городка Лача (население 17 тысяч человек) в пригороде столицы Кипра был превращён в одну из точек вакцинации населения острова, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, свидетели сообщили о громком взрыве на стоянке больницы для пациентов, больных коронавирусной инфекцией, в Неаполе. Образовалась воронка размером около 500 квадратных метров. В неё попали несколько автомобилей, никто не пострадал.

На месте происшествия работают спасатели. Они хотят убедиться, что никто из людей не получил травм. Больница была эвакуирована, коронавирусный блок был временно закрыт, поскольку в результате инцидента возникли проблемы с водоснабжением и электричеством.