В центре Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 12 июля в регионе Шида-Картли центральной части Грузии. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
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Как писал NEWS.ru, сейсмологи зафиксировали магнитные толчки магнитудой 5,1 на территории Польши. Очаг сейсмического события залегал на глубине двух километров, эпицентр находился в 63 километрах от города Зелёна-Гура с населением почти 120 тысяч человек. Данные о разрушениях зданий и человеческих жертвах не поступали.
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