В центре Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5

https://static.news.ru/photo/2fc3ee44-c415-11ea-a441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 12 июля в регионе Шида-Картли центральной части Грузии. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщает национальный центр сейсмического мониторинга, подземные толчки зафиксировали в 09:54 по тбилисскому времени (08:54 мск) в 21 километре к юго-западу от города Карели, близ села Левитана. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Как писал NEWS.ru, сейсмологи зафиксировали магнитные толчки магнитудой 5,1 на территории Польши. Очаг сейсмического события залегал на глубине двух километров, эпицентр находился в 63 километрах от города Зелёна-Гура с населением почти 120 тысяч человек. Данные о разрушениях зданий и человеческих жертвах не поступали.