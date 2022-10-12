В южных и центральных областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщает издание «Страна». В своем Telegram-канале издание опубликовало карту, где отмечены регионы, в которых объявлена воздушная тревога. Согласно ей, это центральные и южные области. Официально о воздушной тревоге предупредили власти Черкасской, Одесской и Полтавской областей.
Софья Панарина
В центральных и южных областях Украины объявлена воздушная тревогаВ центральных и южных областях Украины, включая Одессу, объявлена воздушная тревога
12 октября 2022 в 10:32
Фото: EPA/TASS