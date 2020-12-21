В Центральную Африку перебрасывают российских военных

https://static.news.ru/photo/26edea0e-43b8-11eb-b5d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия перебросила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) несколько сотен военнослужащих вместе с тяжёлым вооружением. Об этом заявил представитель правительства страны Анж Максим Казаги.

Отмечается, что это произошло на фоне тяжёлых боёв между правительственными силами и повстанцами в этой африканской стране. При этом точное число специалистов, дата их прибытия и местонахождение не уточняются. Также несколько сотен военных в страну направила и Руанда, сообщает Le Figaro.

В ЦАР напомнили, что у стран действуют двусторонние соглашения о военной помощи. При этом бойцы российских частных военных компаний обеспечивают защиту президента страны Фостена-Арканжи Туадеры, в то время как военные инструкторы обучают местных солдат.

В свою очередь 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москву беспокоит складывающаяся в ЦАР ситуация. 27 декабря в стране должны состоятся выборы, в то же время три вооружённые группировки повстанцев объединились, чтобы противостоять нынешнему президенту баллотироваться на второй срок. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота.

Как писал NEWS.ru, представительство Минобороны России начало работу в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил посол РФ в стране Владимир Титоренко.

Он пояснил, что в республику прибыли российские офицеры, в числе которых генерал Олег Польгуев. Он и будет возглавлять представительство.