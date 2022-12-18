В ЦАР уличили Францию в попытке защитить себя словами о русской пропаганде Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги

Фото: shutterstock

Посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что Париж пытается защитить себя, называя фотографию записки с угрозами с места взрыва в Русском доме в ЦАР пропагандой. В разговоре с РИА Новости дипломат счел ужасным то, что глава французского МИД Катрин Колонна не верит официальной съемке.

То, что произошло вчера, это ужасно. То, что Колонна говорит, что это русская пропаганда, — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм. Кто еще может делать такое, кроме французов? Она не верит официальной съемке, тому, что было опубликовано в газетах, это вообще ужас, — сказал Додону-Пунагаза.

По мнению посла, эту записку могли оставить только французы. Он предположил что Париж сожалеет, что «убрал своих солдат из ЦАР».

Ранее глава МИД раскритиковала фотографию, сделанную полицейскими на месте взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. По информации РИА Новости, на ней была отчетливо видна записка с угрозой «от всех французов» и призывом к русским покинуть Африку.

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в Банги был совершен теракт против Сытого. В его руках взорвалась посылка. По сведениям РИА Новости, она была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Ранее ему поступали угрозы убийства Сытого-младшего.

Военкор Семен Пегов сообщил, что теракт против главы Русского дома мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции (DGSE).