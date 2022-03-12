В бундестаге заявили, что поставки вооружения Украине не помогут ей

Депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила, что поставки вооружения Киеву и санкции против Москвы не решат кризис на Украине. Этому может поспособствовать выбор Украиной нейтрального статуса, отметила она в беседе с Die Welt.

Гарантированный нейтралитет [Украины] был бы разумным [решением] по многим причинам, — считает парламентарий.

Депутат рассказала, что проведение на территории Украины учений НАТО не помогло ей, а поставки в страну вооружения вызвали резкую реакцию Москвы.

Вагенкнехт предположила, что сегодняшнего кризиса на Украине могло бы и не быть, если бы Киев не выбрал «ползучую» интеграцию в НАТО.

Ранее стало известно, что чем сильнее ужесточаются санкции против России, тем больше трещин на европейском фронте, написал журналист Маркус Беккер в Spiegel. По мнению автора, на прошедшем саммите Евросоюза в Версале главы стран должны были прийти к общему мнению по санкциям против РФ и членству Украины в ЕС, однако этого не произошло.