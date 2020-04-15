В Чикаго произошла авария с участием 60 автомобилей

https://static.news.ru/photo/760aa736-7f1d-11ea-b4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: weatherchannel/Twitter

Выпавший снег стал причиной ДТП с участием около 60 автомобилей в Чикаго. Об этом сообщили местные спасатели.

Как сообщил телеканал NBC, 14 человек были доставлены в больницы, угрозы их жизням нет. Еще 45 человек были обследованы на месте. Причиной ДТП стали плохие погодные условия — выпавший снег.

Отмечается, что пожарный департамент города попросил местных жителей избегать места инцидента и предупредил о возможности новых происшествий из-за сильного похолодания.

Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием полицейского автомобиля и такси произошла на Варшавском шоссе в Москве. В результате ДТП служебная машина перевернулась на крышу, данных о пострадавших полицейских нет. 21-летний водитель такси доставлен в больницу.