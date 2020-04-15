В Чикаго произошла авария с участием 60 автомобилей

Выпавший снег стал причиной ДТП с участием около 60 автомобилей в Чикаго. Об этом сообщили местные спасатели.
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Отмечается, что пожарный департамент города попросил местных жителей избегать места инцидента и предупредил о возможности новых происшествий из-за сильного похолодания.
Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием полицейского автомобиля и такси произошла на Варшавском шоссе в Москве. В результате ДТП служебная машина перевернулась на крышу, данных о пострадавших полицейских нет. 21-летний водитель такси доставлен в больницу.
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