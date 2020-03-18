https://static.news.ru/photo/a96830bc-68bb-11ea-a74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa

Германия должна снять с России непродуктивные санкции, учитывая ситуацию, складывающуюся в мире из-за распространения коронавируса нового типа, заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

Политик настаивает на том, что в непростые времена страны должны помогать друг другу, и полагает, что кризис негативно отразится на экономике Евросоюза. В таких обстоятельствах, подчеркнул Гердт, Европе надо наладить товарооборот с РФ. Обсудить этот вопрос планируется на следующем заседании международного комитета бундестага, пишут «Известия».

Санкции следовало отменить ещё до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна, — резюмировал Гердт.

Российский сенатор Алексей Пушков, что реализация инициативы немецкого политика встретит сопротивление со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая которая прочно увязывает вопрос ограничений с разрешением ситуации в Донбассе.

Однако если коронавирус достигнет исключительно высоких масштабов и убьёт экономику ЕС, приведёт к колоссальным не только людским, но и экономическим потерям, то европейцам придется рано или поздно преодолеть свою русофобскую позицию и во имя благополучия наших народов отойти от политики санкций, — заявил сенатор.

Как писал NEWS.ru ранее, антироссийские санкции со стороны Евросоюза могут быть отменены, если Украина выйдет из Минских соглашений. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики Верховной рады Александр Мережко. Он опасается, что не все его коллеги понимают последствия выхода Украины из «минского формата».