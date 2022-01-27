В бундестаге правительство Германии назвали «заместителем США»

Член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон раскритиковал предложение внести «Северный поток — 2» в санкции против России. Он считает, что таким образом правительство Германии ставит под угрозу энергоснабжение страны, сообщают «Известия».

Так депутат отреагировал на предложение главы МИД Анналены Бербок, предложившей включить газопровод в санкции в случае «вторжения» России на Украину.

Федеральное правительство играет роль заместителя США и ставит под угрозу собственное энергоснабжение, — завил Быстрон.

Политик отметил, что препятствование поставкам газа не отвечает интересам ни Германии, ни России. И единственные, кто от всего этого получат выгоду, будут американские компании, которые стремятся продать свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ в страны Евросоюза вместо более качественного и дешёвого российского газа.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что включить проект «Северный поток — 2» в список санкций для Германии то же самое, что перекрыть себе кислород. По его мнению, никто это всерьёз не обсуждает.