МИД Румынии заявил об отсутствии территориальных претензий к Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В МИД Румынии заявили, что Бухарест не имеет территориальных претензий к Украине. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. В нем подчеркивается, что Румыния подтверждает свою поддержку независимости Украины и ее территориальной целостности. Ведомство «отвергло высказанные президентом РФ Владимиром Путиным утверждения, которые ложно наводят на мысль о том, что у Румынии есть территориальные претензии к Украине».

В этом контексте Румыния подтверждает свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, — говорится в сообщении.

4 ноября Путин встречался с историками и представителями традиционных религий. Во время беседы глава страны заявил о том, что после Второй мировой войны крупные области Польши, Венгрии и Румынии были отторгнуты Иосифом Сталиным в пользу Украины. Тогда же Путин добавил, что идея «поглощения Украины» у Польши «никуда не делась». По словам президента, Россия добровольно «отдала Украине свои исторические территории с целью создания единого, общего культурно-гуманитарного, исторического пространства».

В сентябре экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна отдать свои территории Венгрии, Румынии, Польше и России. По его мнению, если этого не сделать, то начнется война.