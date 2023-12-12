Минимум одна женщина погибла и еще 43 человека пострадали при пожаре, который произошел в многоэтажном здании в центре Буэнос-Айреса, пишет Buenos Aires Herald. Огонь охватил шестой и седьмой этажи.
Все пострадавшие были госпитализированы, но информации о состоянии их здоровья пока нет. На место происшествия прибыли более 45 машин скорой помощи, а больницы в округе перешли на режим повышенной готовности. Из соображений безопасности сотрудники Министерства труда, находящегося рядом, были эвакуированы.
Один из свидетелей, работающий в соседнем здании, рассказал газете о звуках взрыва и разбитого стекла. В здании, где произошел пожар, располагался офис компьютерной компании.
Ранее крупный пожар произошел на пятом этаже жилого дома в 1-м Советском переулке в Иркутске. Огонь унес жизни троих человек — девятилетнего ребенка и его родителей. Женщина успела спасти двух других детей в возрасте четырех и семи лет, при этом погибла сама. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.