В Брюсселе завершилась встреча лидеров Армении, Азербайджана и ЕС

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Ильхам Алиев? Шарль Мишель и Никол Пашинян

В Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча председателя Совета Европейского совета (ЕС) Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения. Стороны обсудили вопросы о пленных и делимитацию границ, также разблокировку коммуникаций и урегулирование отношений между Ереваном и Баку.

Главы МИД договорились встретиться в течение месяца, а также продолжить предметные переговоры по разработке текста мирного соглашения. Комиссия по делимитации границы и пограничной безопасности соберется в Брюсселе в ноябре.

Переговоры продлились четыре часа. Это четвертая трехсторонняя встреча по Карабаху в европейской столице.

Накануне переговоров Шарль Мишель провел телефонные разговоры с азербайджанским и армянским лидерами. Алиев и Мишель обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также повестку сегодняшней встречи. Глава армянского кабмина Пашинян выразил надежду, что очередные трехсторонние переговоры будут продуктивными.