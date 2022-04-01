В Брюсселе спрогнозировали реакцию Европы на помощь Пекина Москве

Евросоюз предупредил руководство КНР о возможных репутационных потерях Китая в Европе в случае оказания Пекином помощи России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — КНР. По её словам, жители Евросоюза не поймут Пекин, что может отразиться на бизнесе, передаёт ТАСС.

Ни один гражданин ЕС не поймёт, если Китай будет оказывать военную помощь России. Китай должен понимать в этом случае риск серьёзных репутационных потерь в Европе, которые могут затронуть бизнес и инвестиции, — заявила она.

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель предупрeдил Китай, что намерен отслеживать все его шаги и не допустить окaзание помощи России с целью обхода введённых против неё санкций. По его cловам, такие действия могут продлить войну.

Ранее сообщалось, что малые и средние частные компании в КНР рассматривают возможности для начала ведения бизнеса на рынке России в связи с массовым уходом с него западных компаний. Они будут стремиться закрыть своими поставками освободившуюся нишу, что может придать дополнительный импульс процессу наращивания российско-китайской торговли.

При этом крупные госпредприятия КНР на данном направлении выберут вариант более осторожных действий, руководствуясь санкционными рисками. Первыми от этого могут выиграть частные китайские фирмы, которые связаны с продажей автозапчастей, продуктов питания или медтоваров.