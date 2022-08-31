В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна

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В Брюсселе началась встреча главы Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее сообщалось, что стороны обсудят вопрос создания группы по подготовке текста мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Как известно, это четвертая трехсторонняя встреча по Карабаху в европейской столице. Накануне переговоров Мишель провел телефонные разговоры с азербайджанским и армянским лидерами. Алиев и Мишель обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также повестку сегодняшней встречи. Глава армянского кабмина Пашинян выразил надежду, что очередные трехсторонние переговоры будут продуктивными.

В Москве к посредничеству ЕС относятся скептически. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что активность ЕС на Южном Кавказе определяется геополитическими амбициями. По ее словам, к реальному желанию содействовать нормализации азербайджано-армянских отношений Запад не имеет никакого отношения. При этом она подчеркнула, что Россия продолжает работу по разблокировке транспортных связей Азербайджана и Армении.

Последняя трехсторонняя встреча состоялась в Брюсселе 22 мая. Стороны условились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Помимо этого, они обсудили подготовку переговоров по урегулированию отношений между Ереваном и Баку и вопросы, касающиеся Карабаха.