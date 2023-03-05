В Британии жестко ответили фон дер Ляйен после слов о России Британская журналистка Робертс посоветовала главе Еврокомиссии утопиться после слов об РФ

Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс на своей странице в Twitter посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен утопиться после слов о России. Так она отреагировала на заявление главы ЕК о создании Международного центра судебного преследования за преступление агрессии в Гааге, направленного на осуждение российской спецоперации на Украине. Обозреватель также назвала фон дер Ляйен «глобалистской ведьмой».

Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма, — написала Робертс.

Подписчики журналистки поддержали ее и призвали прекратить поставки оружия на Украину.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ранее обратилась к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок с «призывом выучить хоть один школьный предмет». Так дипломат прокомментировала заявление главы МИД ФРГ о том, что президенту России Владимиру Путину следует развернуть свою политику на 360 градусов. Захарова подчеркнула, что пока Бербок у власти, Берлин не сможет обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе. Подписчики представителя МИД РФ в большинстве согласились с ее словами и отметили, что Европа бездумно повторяет «указания» США.