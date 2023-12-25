В Британии предрекли сдачу ВСУ Авдеевки за несколько дней The Independent: ВСУ потеряют Авдеевку через несколько дней без помощи Запада

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины могут потерять Авдеевку за несколько дней, если Запад не выделит Киеву дополнительную помощь, пишет британское издание The Independent. В статье говорится, что западные партнеры могут оставить Киев и вынудят ВСУ продолжать боевые действия в одиночку.

Украинские военные опасаются, что российская армия может прорвать ее оборонительные линии и обеспечить победу ВС РФ в течение нескольких дней, если США не возьмут на себя обязательства по увеличению помощи, — говорится в публикации.

Интенсивные бои в районе Авдеевки продолжаются, несмотря на начало «суровой» зимы, пишут авторы. Глава подконтрольной Киеву военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил изданию, что ситуация «очень тяжелая», но ВСУ «держат свои позиции».

Барабаш выразил опасения, что прекращение помощи со стороны США приведет к огромным потерям. По его мнению, в случае изменения линии обороны ВСУ вернутся к ситуации, в которой они находились на момент начала СВО.

Самое главное, что нам нужно — не только на нашем направлении (Авдеевка), но и вообще по всей линии обороны, чтобы остановить ВС РФ, — это как можно больше боеприпасов. Нужны боеприпасы калибра 155 мм, необходимо больше снарядов HIMARS, — сказал глава администрации.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил о продвижении российских военных на северо-западных окраинах Марьинки. По его мнению, перед ВС РФ стоит задача по расширению зоны контроля и прощупыванию обороны противника. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.