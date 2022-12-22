В Британии заявили о признаках раскола Запада из-за визита Зеленского в США The Telegraph: визит Зеленского в США свидетельствует о расколе Запада из-за Украины

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Обозреватель британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины. В своей статье он добавил, что в противном случае украинский лидер не стал бы покидать Киев. По его словам, некоторые европейские страны не разделяют жесткую позицию Вашингтона.

Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою страну, — сказано в публикации.

Он также указал на успех российской стратегии на Украине, которая рассчитана на долгосрочную перспективу.

Cпикер парламента Венгрии Ласло Кёвер ранее заявил, что западные страны совершили ошибку, пытаясь превратить Украину в военную базу. Председатель венгерского парламента добавил, что западные санкции указывают на попытки отделить Россию от Европы как с экономической, так и с политической точки зрения. По его словам, изначально инициативы по санкциям исходили не от стран Европы. Он призвал вернуть Украине суверенитет в пределах согласованных на международном уровне границ.