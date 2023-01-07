В Британии заявили о переходе Макроном красной черты из-за Украины Telegraph: Макрон нарушил военное табу, отправляя Украине западные БМП AMX-10 RC

Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Обозреватели британского издания The Daily Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж в своей статье написали, что президент Франции Эммануэль Макрон перешел красную черту, когда решил отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) западного производства. Журналисты указали на то, что Франция стала первой страной, которая отправила в Киев боевые машины западного производства. По их словам, «военное табу нарушено, а красная черта перейдена».

На первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-мм пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, — сказано в публикации.

В материале газеты отмечается, что французский лидер опередил в вопросе подобных поставок Германию, Великобританию и США.

Читатели британского издания The Daily Mail, в свою очередь, раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране.