В Британии заявили о нарушениях при испытании вакцины Pfizer в Техасе

Испытания вакцины от коронавируса Pfizer, которые вела исследовательская организация Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили со значительными нарушениями. О них рассказала бывший региональный директор организации Брук Джексон, сообщает британский научный журнал BMJ.

Региональный директор <...> сообщила BMJ, что компания фальсифицировала данные, — подчеркнули в издании.

Среди нарушений называются использование плохо обученных вакцинаторов, медленное отслеживание нежелательных явлений, замеченных во время основного исследования третьей фазы вакцины. Также в Ventavia рассказывали участникам исследований, получили они реальную вакцину или плацебо.

Джексон постоянно информировала Ventavia о проблемах, а когда она направила по электронной почте жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), её уволили в один день, уточнили в BMJ.

Ранее стало известно, что Moderna и Pfizer эффективно защищают от большинства новых вариантов коронавируса, включая «дельта»-штамм, ревакцинация также может быть эффективной. Об этом заявили исследователи из США. В ходе их испытаний иммунный ответ на «дельта»-вариант усиливался после получения вторых доз вакцин.