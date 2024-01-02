В Британии заявили, что Украине придется подставиться под удар из-за США Telegraph: сокращение помощи из США вынудит Киев выбирать города для защиты от атак

Фото: МО Украины

Сокращение военной помощи из США может поставить Киев перед выбором, какие города Украины будут защищать от российских атак, а какие — нет, пишет британское издание The Telegraph. Газета отмечает, что в декабре Белый дом выделил последний пакет помощи на $250 млн.

Украине грозит перспектива позволить России бомбить ее города этой зимой, поскольку поставки ракет из США иссякают, — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, опрошенных газетой, поддержки Евросоюза будет недостаточно, чтобы Украина могла защитить всю свою территорию от атак этой зимой. Это вынудит президента страны Владимира Зеленского выбирать, какие объекты спасти, указано в статье.

Ранее зампред комитета Верховной рады по нацбезопасности Егор Чернев заявил, что декабрьский пакет помощи от США на $250 млн не поменяет ситуацию на поле боя. По мнению парламентария, такая поддержка позволит ВСУ лишь «продержаться еще некоторое время».

По словам Чернева, последний пакет помощи Вашингтона был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью». Он констатировал, что этот небольшой объем помощи свидетельствует о наличии проблем с поддержкой Украины со стороны США.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее заявил, что в 2023 году западные партнеры в три раза сократили поддержку Киева. Он указал, что на бюджетные нужды привлекли $42,5 млрд, что составило лишь треть от $120 млрд, поступивших от доноров в 2022 году.