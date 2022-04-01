В Британии захотели построить несколько тысяч ветряных электростанций

Власти Великобритании рассматривают строительство приблизительно семи тысяч наземных ветряных электростанций, которые позволят утроить мощность вырабатываемой энергии в стране, сообщает издание Daily Mail. В настоящее время в королевстве это тип электростанций вырабатывает 15 ГВт электроэнергии. Согласно новому плану, к 2030 году количество вырабатываемой энергии увеличится до 45 ГВт.

Отмечается, что эти планы были разработаны премьер-министром Борисом Джонсоном и министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии страны Кваси Квартенгом. По информации издания, стратегия энергетической безопасности должна быть опубликована на следующей неделе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что экономическая ситуация в стране значительно ухудшится в случае введения санкций против энергетического импорта из РФ. По его словам, в Венгрии не просто станет холоднее «на один-два градуса», а вся страна окажется парализована. Он добавил, что планирует оставаться вне конфликта на Украине. Он добавил, что из России поступает 85% всего потребляемого в Венгрии газа. При этом 85% венгерских домохозяйств используют газ, а топливо в стране производится из нефти, 64% которой также поставляет Россия.