В Британии зафиксировали «беспрецедентный» рост цен на продукты и электричество. По данным национальной статистической службы Великобритании (ONS), это прежде всего связано с повышением стоимости энергетических ресурсов, из-за чего в стране нарушилась цепь поставок товаров, выросли расходы на продукты, а также подскочил уровень безработицы. Статистические данные опубликованы на официальном сайте ONS.

Продукты питания и напитки вносят всё больший вклад в потребительскую инфляцию в последние месяцы. Рост цен на продукты и напитки частично отражает вызовы, с которыми сталкивается бизнес сектора продуктов питания и напитков. Эти вызовы включают в себя проблемы с цепочками поставок, рост расходов и нехватку рабочей силы, — говорится в сообщении.

Представители службы уточнили, что в связи с ростом расходов и цен на электричество 34% населения Великобритании стали экономить на домашней электроэнергии и газе, а 31% стал экономнее в вопросах продовольствия.

Санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу, считает экономический обозреватель Энтони Роули. По его словам, ограничения приведут не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах. Экономические санкции администрации президента США Джо Байдена против России, а также вероятные рестрикции против Китая и их возможных союзников Роули назвал «безумием», в ходе которого «мстительные санкции возобладали над экономической рациональностью».