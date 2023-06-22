В Британии забили тревогу из-за рекордного числа краж FT: число краж в магазинах Британии достигло отметки в 1,1 млн случаев в 2022 году

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Число краж в британских продуктовых магазинах достигло максимального уровня за последние 10 лет на фоне роста стоимости жизни — 1,1 миллиона случаев за 2022 год, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Ассоциации минимаркетов (ACS). По данным ACS, чаще всего воруют мясо, алкогольную продукцию и кондитерские изделия. Многие сотрудники магазинов также пожаловались на оскорбления со стороны посетителей.

Более 1,1 млн случаев краж отмечено в 2022 году в сравнении с 970 тыс. годом ранее, был достигнут самый высокий показатель за десятилетие, — сказано в публикации.

В рамках борьбы с ворами владельцы магазинов стали вешать специальные ярлыки на особо ценные продукты, чтобы посетители не смогли их украсть.

Ранее издание Politico сообщило, что число краж сельхозтехники в Англии и Уэльсе за первые три месяца 2023 года увеличилось более чем на 300%. В полиции Великобритании уверены, что похищенное впоследствии попадает в Россию. Правоохранители связывают резкий рост сельской преступности с западными санкциями, введенными после начала военной операции на Украине. Глава подразделения по борьбе с сельской преступностью Эндрю Хаддлстон и его коллеги почти не сомневаются, что краденое отправляют в РФ, хотя никаких доказательств у них нет.