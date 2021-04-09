В Британии взят под стражу пасынок убитого миллионера Саттона

https://static.news.ru/photo/0b722a7c-9a95-11eb-bc28-96000091f725_660.jpg Фото: Thomas Schreiber/Соцсети

Приёмный сын убитого британского мультимиллионера Ричарда Саттона 34-летний Томас Шрайбер арестован по подозрению в убийстве отчима. Пасынок проживал в доме родителя в Дорсете во время карантина, вызванного коронавирусом.

Причиной смерти Саттона названы ножевые ранения. Шрайбер также попал в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Вскоре после этого он был задержан, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что пасынка также могут обвинить в покушении на убийство жены Саттона, попавшей в больницу в критическом состоянии. О Шрайбере знакомые говорят, что он имел проблемы «в общении с другими людьми». При этом соседи называют его «прекрасным и болтливым» человеком.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 83-летнего сэра Ричарда Саттона, одного из богатейших людей Великобритании, убили в его загородном поместье неподалёку от города Гилленгем в графстве Дорсет. Полицию вызвали соседи мужчины. Силовики прибыли на место и обнаружили владельца дома с ножевым ранением. Также пострадала жена Саттона.