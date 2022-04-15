В Британии взлетели цены на мебель из-за санкций против России

В Великобритании взлетели цены на мебель из-за антироссийских санкций, пишет газета The Guardian со ссылкой на представителей бизнеса. По словам предпринимателей, из-за запрета на импорт российской древесины другие поставщики резко подняли цены на сырьё. По информации издания, в среднем стоимость мебели увеличилась на 25%.

Лесной попечительский совет ввёл запрет на импорт из России, что привело к давлению на другие страны, которые поставляют древесину, и, конечно же, привело к резкому взлёту цен на древесину, — заявил исполнительный директор производителя мебели Whitemeadow Ян Оскрофт.

Он добавил, что в отрасли ожидают, что цены вырастут ещё больше в следующие несколько месяцев.

Население Британии всё меньше поддерживает ограничительные меры, принятые правительством страны против России из-за спецоперации на Украине, написала ранее газета The Sunday Telegraph со ссылкой на результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies. Доля тех, кто выражал готовность платить более высокие цены из-за энергетического эмбарго в отношении Москвы, сократилась с 50% в марте до 36% на этой неделе. В публикации сказано, что треть людей при этом отказались поддерживать введённые санкции.