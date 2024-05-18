В Британии указали на слабое место американских военных The Telegraph: армия США оказалась отстающей в инженерном деле на учениях НАТО

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Американские военные показали слабые результаты в инженерном деле на учениях НАТО в Польше, сообщила британская газета The Telegraph. По информации журналистов, бойцам армии США понадобился час для возведения простой переправы времен Вьетнамской войны.

Заданием было преодоление участка длиной 156 метров через реку Драва, отметили авторы публикации. В итоге британские солдаты справились за 18 минут при помощи армейской амфибийной установки М3, уточнили в СМИ.

Представители ВС США в нескольких сотнях метров выше по течению все еще томились, соединяя понтоны своего моста, секции которого в последний раз использовались в бою во Вьетнаме, и в конце концов открыли его более чем через час, — говорится в статье.

Ранее Times писал, что британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупреждали, что российские беспилотники способны украсть данные с их смартфонов. По этой причине для солдат ввели строгие правила пользования интернетом и связью. Речь шла о дронах, которые оснащены электроникой наблюдения, а также портативными телефонными антеннами, резюмировало издание.

До этого газета Aftonbladet информировала, что более 10 солдат пострадали в ходе учений Североатлантического альянса в Швеции. По данным издания, военнослужащие стран-членов Альянса получили травмы при прыжках с парашютами.