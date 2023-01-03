В Британии Столтенберга назвали инициатором конфликта на Украине Читатели Daily Mail обвинили Столтенберга в начале конфликта на Украине

Фото: Thierry Monasse / dpa / Global Look Press

В Великобритании генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга назвали одним из основных инициаторов конфликта на Украине. Соответствующие комментарии оставили читатели британской газеты The Daily Mail на сайте издания. Многие указали на то, что риторика Столтенберга не прекратится, и отметили, что он таким образом разжигает третью мировую войну.

Столтенберг — один из основных инициаторов этого хаоса и кошмара. Он не собирается останавливаться, — написал один из пользователей.

Некоторые предположили, что генсек НАТО напрямую связан с западными оружейными компаниями.

Не лучше ли начать мирные переговоры вместо того, чтобы затягивать боевые действия? — написал другой читатель.

Британцы также указали на то, что если бы Альянс не двинулся на восток, то конфликт удалось бы избежать.

Западным странам, оказывающим Украине военную и финансовую помощь, не стоит ожидать ее скорой победы в противостоянии с Россией, заявил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что эти государства в вопросе поддержки Киева должны быть готовы «к долгому пути».