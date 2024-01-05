В Британии спишут два военных корабля из-за нехватки матросов DT: ВМС Британии спишут фрегаты HMS Westminster и HMS Argyll в 2024 году

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Фрегатах типа 23 HMS Westminster

В 2024 году из состава ВМС Великобритании будут выведены два фрегата из-за проблем с набором личного состава, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Проходящие на них службу моряки будут перенаправлены на другие корабли.

Собеседники издания уточнили, что речь идет о фрегатах типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll. Еще одной причиной вывода этих кораблей из состава королевских ВМС является то, что они нуждаются в ремонте. Он может растянуться на несколько лет, поэтому командование сочло экономически невыгодным начинать его.

После списания HMS Westminster и HMS Argyll на вооружении ВМС Великобритании останется всего девять фрегатов. Выведенные из строя корабли, по словам собеседников издания, могут быть переданы одной из стран-союзниц.

Ранее британские СМИ писали, что Запад не будет поставлять Украине военные корабли, поскольку в Черном море их могут перехватить российские военные. Аналитик Алан Медоса пояснил, что поддержка украинского флота в условиях конфликта является маловероятным сценарием, поскольку с точки зрения поставок кораблей на Украину есть гораздо больше опасностей, чем с любым другим видом оборудования.