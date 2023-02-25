В Британии сообщили о шатком положении Украины The Economist: из-за ослабевающего Запада будущее Украины повисло на волоске

Фото: МО Украины

Киев оказался в шатком положении из-за ряда проблем, с которыми столкнулись США и страны Европы, пишет The Economist. Издание отмечает, что такое положение Украины может продлиться годы.

Будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределенным в ближайшие годы, — подчеркивается в публикации.

В материале говорится, что могущество Запада во главе с США ослабевает, подтверждением чего можно считать, например, опыт американцев в Афганистане и Ираке, а также финансовый кризис, ответственность за который лежит на западных странах.

В Вашингтоне это понимают, почему и решились исправить ситуацию, попытавшись повысить свой «авторитет» в ходе украинского кризиса. Сейчас Киев проверяет решимость Запада, его единство и даже промышленный потенциал, отмечает издание.

Конфликт поднимает три фундаментальных геополитических вопроса, в частности: какую роль Соединенные Штаты будут играть в европейской безопасности, смогут ли европейские члены НАТО взять на себя ответственность за большую часть обороны региона и что решат остальные страны мира, — считают в The Economist.

По мнению издания, от ответа на эти вопросы зависит судьба Украины. При этом, уверены в издании, ответы являются показателем «веры Запада в себя и собственный авторитет».

В любом случае, способность Запада обеспечить себе поддержку мировой общественности остается под «большим вопросом». Украинский конфликт бросил США и Европе множество вызовов и если Запад потерпит неудачу, то платить придется, вероятно, Киеву, заключил автор статьи.

Ранее бывший корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон заявила, что американские чиновники и политики превратили Украину в средство собственного обогащения. Все потому, что отвечают перед Пентагоном, пояснила она. Робинсон указала на то, что военно-промышленный комплекс США «буквально захватил» весь Конгресс США.