В Британии сомневаются в появлении вакцинных паспортов в ЕС к лету

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Евросоюзу будет трудно внедрить вакцинные паспорта к этому лету, заявил NEWS.ru профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона Грег Тауэрс, комментируя то, какие проблемы может вызвать идея появления новых правил для поездок. По его словам, очень многое зависит от темпов вакцинации в каждой отдельно взятой стране.

Тауэрс заметил, что «в разных странах вакцинация проводится с разной скоростью, что усложняет введение вакцинных паспортов к этому лету». Отдельная проблема, по его словам, — это циркуляция новых штаммов коронавируса.

К примеру, ситуация может усложниться, потому что вакцины обновляются до текущих циркулирующих штаммов, которые становятся менее чувствительными к вакцинам первой волны, но, как ожидается, будут абсолютно чувствительны к улучшенным вакцинам. Это потребует обновления вакцинных паспортов, — заявил британский вирусолог.

О том, что члены ЕС приступили к разработке программы по внедрению сертификатов о вакцинации для безопасных поездок, стало известно в этом месяце после высказываний официального представителя Еврокомиссии (ЕК) Эрика Мамера. Главными сторонниками введения подобной меры стали страны Южной Европы, чьи экономики находятся в зависимости от туризма.