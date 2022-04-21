В Британии события на Украине назвали «золотой лихорадкой» для оружейников

Обострение ситуации на Украине оказалось «золотой лихорадкой» для западных производителей оружия. Если в перспективе получится милитаризовать Европу, то это станет для них настоящей «золотой жилой», считает британское издание The Independent, изучившее мнения экспертов.

Издание отмечает , что в настоящее время хотят перестроить свои армии даже страны, которые со времён окончания Второй мировой войны придерживались принципа пацифизма. В частности, Германия.

В такой ситуации, прикрываясь необходимостью защиты демократических идеалов, стараются продвигать свои товары торговцы оружием, считает автор публикации. Причём, большинство из них думают лишь о выгоде.

Ранее стало известно, что американские военные компании обогащаются за счёт эскалации ситуации на Украине, поэтому Вашингтон предпримет всё возможное, чтобы затянуть этот конфликт, считают аналитики JB Press. Они обратили внимание на то, что стоимость акций корпорации Lockheed Martin выросла на 30%, подобная динамика есть и у других компаний.