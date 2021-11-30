В Британии сменился глава Генштаба

У Генштаба Великобритании сменился глава. Вместо занимавшего эту должность три года генерала Ника Картера пришёл 56-летний адмирал Тони Радакин, сообщается на странице в Twitter ведомства. Он ранее был начальником штаба и главой Военно-морских сил страны.

После более чем трёхлетней службы в этой должности генерал сэр Ник Картер в последний раз покинул штаб обороны в качестве начальника штаба обороны, — говорится в сообщении.

Картер участвовал в проведении эвакуации из Афганистана в августе 2021 года. Кроме того, он неоднократно высказывался о России. Генерал называл «угрозы», исходящие от РФ, более серьёзными, чем даже экстремизм.

Ранее сообщалось, что британцы высказались по поводу опубликованных газетой The Times слов посла России в Лондоне Андрея Келина о риске эскалации конфликта, связанного с приближением войск королевства к российской границе. Читатели прокомментировали статью, ответив, что вступаться за Украину британцам нет смысла, а при столкновении им грозит разгром.

Пользователи напомнили о наличии у России огромных ресурсов, в отличие от зависимой от внешних сил Великобритании. Кроме того, они отметили, что у РФ армия намного больше британской.