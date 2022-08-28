В Британии школы хотят закупить на зиму свитера для учеников

Фото: Sebastian Gollnow/dpa

Руководство некоторых британских школ всерьез раздумывает о покупке на зиму свитеров для малоимущих школьников, чтобы те могли заниматься в условиях энергетического кризиса. Директора учебных заведений считают, что в классах могут на пару градусов понизить температуру в целях экономии электроэнергии, пишет The Sun.

В этих условиях школьникам придется сидеть на занятиях в теплой одежде. А для сбережения средств семейного бюджета все больше учеников станут пользоваться возможностью бесплатного завтрака в школе. При этом британские власти обещают увеличить финансирование школ в преддверии тяжелой зимы.

В 2022-2023 учебном году базовое финансирование школ увеличится на £4 млрд ($4,7 млрд — прим. ТАСС) по сравнению с 2021-2022 учебным годом: для каждого отдельного ученика рост [выделяемого финансирования] составит 7%, — приводит газета слова представителя правительства Соединенного Королевства.

На днях Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании объявило, что с 1 октября цены на электроэнергию вырастут на 80% до £3 549 ($4,2 тысячи) в год, что станет своеобразным рекордом. Из-за этого скачка размер среднего счета для каждого домохозяйства вырастет более чем на £1 578 ($1,86 тысячи) в год по сравнению с тем, что есть сейчас.

Ранее первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что центробанки всех стран мира должны приготовится к жёсткой борьбе с высокой инфляцией в течение последующих пяти лет.