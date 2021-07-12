В Британии разработали метод снижения веса «90 минут»

Учёными из британского Университета Суррея был разработан простой и эффективный метод снижения веса, который получил название «90 минут», сообщает портал Rai Al Youm. Как отмечается, следуя данным правилам, люди с лишним весом могут худеть без особых ограничений в еде и изнурительных физических нагрузок.

Тем, кто решил сбросить лишние килограммы, рекомендуется завтракать на 90 минут позже обычного, а ужинать на 90 минут раньше. По словам исследователей, такое правило поможет похудеть всем без особых усилий.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого попросили участников есть в определённое время в течение 10 недель, после чего их разделили на две группы. Первая изменила время приёма пищи на 90 минут, в то время как вторая придерживалась своего обычного графика.

Как было выявлено, те, кто придерживался правил, теряли вес в два раза быстрее и ели меньше, чем те, кто придерживался своего обычного режима. При этом участники были абсолютно свободны в выборе еды и её количестве.

Ранее нутрициолог, член Российского союза диетологов Мария Волченкова предупредила об опасности похудения для некоторых категорий людей. Она уточнила, что это может быть вредно для тех, у кого в анамнезе были анорексия или расстройства пищевого поведения (РПП).