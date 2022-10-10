В Британии рассмотрят иск Шотландии о праве на референдум по независимости

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Верховный суд Великобритании 11 октября начнет двухдневные слушания по иску Шотландии к правительству Соединенного Королевства о праве провести референдум по признанию независимости региона. По словам первого министра Шотландии Никола Стёрджен, в регионе начала расти поддержка независимости после «катастрофического» месяца правления Лиз Трасс, пишет Reuters.

Суть тяжбы заключается в том, имеет ли право Шотландия провести плебисцит без одобрения британского парламента. В Эдинбурге намерены провести референдум 19 октября 2023 года или хотя бы превратить в «де-факто референдум» парламентские выборы 2024 года.

Шотландия уже проводила референдум в 2014 году, на тот момент 55% населения проголосовало за то, чтобы остаться в составе Великобритании. С тех пор Лондон заявляет, что не даст нового согласия на проведение плебисцита, так как достаточно «одного референдума на поколение». Эдинбург аргументирует тем, что после «брексита» правила игры изменились, так как большинство шотландцев не поддержали выход Великобритании из ЕС.

Премьер Шотландии Стёрджес утверждает, что при отрицательном решении суда никаких голосований не будет, потому что все должно происходить «по закону».

Ранее первый-министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что считает «катастрофой» экономическую политику Трасс. У нового хозяина Даунинг-стрит получился худший старт по сравнению с другими премьер-министрами Британии, уточнила шотландский министр.