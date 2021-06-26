В Британии выяснят, кто установил слежку за уволенным главой Минздрава

Правительство Великобритании намерено провести расследование обстоятельств утечки в СМИ записей с камер наблюдения в Министерстве здравоохранения. Утечка данных привела к скандалу вокруг главы ведомства Мэтта Хэнкока и его дальнейшей отставке, сообщил член кабмина, министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис телеканалу Sky News.

Совершенно ясно, что то, что происходит в государственных ведомствах, может быть важным и чувствительным. Так что да, Министерство здравоохранения проведёт внутреннее расследование, — отметил он.

Скандал развернулся после «слива» британским таблоидом The Sun фото. На нём отец троих детей, 42-летний женатый министр и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания Минздрава. На кадре мужчина обнимает женщину ниже талии.

Фото и без прочих фактов возмутило бы общество. Однако кроме того учитывался ещё тот факт, что Хэнкок ранее нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже ещё и назначил её на оплачиваемую должность в состав совета Минздрава.

Примечательно, что слитый кадр — не слаженная работа папарацци, а момент, снятый камерой наблюдения, установленной в кабинете. Бывший министр здравоохранения лейборист Алан Джонсон признался, что ранее, при нём, такой камеры у него в кабинете не было, поэтому данная ситуация становится ещё более удивительной.

Ранее сообщалось, что Мэтт Хэнкок объявил в социальной сети, что подаёт в отставку на фоне громкого скандала. В видеообращении, размещённом на странице чиновника в Twitter, Хэнкок извинился за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей.