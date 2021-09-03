В Британии рассказали секрет успешного взлома нацистских шифраторов

Гений математики Алан Тьюнинг создал «Энигму» благодаря своему опыту игры в казино. Об этом сообщает Daily Mail.

Тьюнинг до начала Второй мировой войны любил заглянуть в казино для игры в рулетку. Будучи одарённым математиком, он разработал уравнение для оценки своих шансов на выигрыш. 88 лет назад гений написал письмо с описанием своей системы, которую он придумал для срыва джекпота в одном из игорных домов Монте-Карло.

С началом войны его пригласили в секретную шифровальную службу армии Великобритании для того, чтобы «раскусить» немецкий шифр. Он с задачей справился при помощи всё той же схемы вычисления своей удачи в рулетке. Вычисление процента совпадений на основании уже перехваченных шифровок дало ключ ко всему шифровальному принципу, который применяло военное командование Рейха. Этот успех открыл англичанам все секреты военного планирования Гитлера и его подручных.

В 2019 году с молотка ушла одна из немногих сохранившихся шифровальных машинок «Энигма». Сумма сделки составила $98 тысяч. Счастливым обладателем раритета стал частный коллекционер антиквариата, имя которого не указывается. Ранее прибор находился на хранении в швейцарском музее. Сообщается, что ушедший с молотка лот применялся для шифрования и дешифровки сообщений военной разведки нацистов.