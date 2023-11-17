В Британии рассказали о сговоре против Зеленского Telegraph: политики Запада сговорились против Зеленского и готовы предать его

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Политики западных стран сговорились против украинского лидера Владимира Зеленского и готовы его предать, написал обозреватель Кон Кафлин в статье, опубликованной британским изданием Telegraph. По его словам, США и Европа устали от постоянных требований Украины.

Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского, — говорится в публикации.

По мнению автора, администрация президента Джо Байдена не заинтересована в продолжении украинского конфликта в 2024 году и поддержке Киева на фоне приближающихся президентских выборов в США. Кроме того, уже и на Украине начинают сомневаться, что Зеленский является «подходящим человеком на следующем этапе», отметил обозреватель.

Накануне бывший агент ЦРУ Фил Джиральди предположил, что Зеленский, возможно, единственный на Украине хочет продолжения военного конфликта в его нынешней форме. По его мнению, у украинского лидера могут быть на то личные причины. При этом он указал, что надежды Зеленского на дальнейшую помощь Запада могут не оправдаться. Джиральди пояснил, что эта помощь всегда была неустойчивой, а сейчас Запад во главе с США переключил свое внимание на Ближний Восток.