В Британии рассказали о потенциальном позоре для страны из-за России Офицер Кроуфорд: парад с захваченным танком Challenger в Москве был бы ударом по Лондону

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Подполковник Стюарт Кроуфорд заявил в статье для Express, что захват российской армией британского танка Challenger 2 на Украине и демонстрация его во время парада на Красной площади стали бы ударом по военной репутации Лондона. Он призвал власти Великобритании и Украины проявить осторожность, так как риск попадания техники к противнику остается высоким. Он при этом признал устарелость данной модели бронетехники.

Представьте, какой информационный эффект окажет захваченный неповрежденный Challenger 2, который покажут на Красной площади в Москве! — сказал Кроуфорд.

Он добавил, что Challenger 2 не проходил модернизацию и не приспособлен к бою с дронами-камикадзе.

Ранее китайское издание The Paper написало, что власти Великобритании приняли решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы придать преимущество танкам Challenger 2. По мнению журналистов, без этих боеприпасов британские танки бесполезны на поле боя. Автор статьи отметил, что еще одной причиной отправки Киеву таких снарядов является попытка сделать непригодными для жизни территории, которые присоединились к России, так как Лондон не может не знать об опасности оседания радиоактивной пыли в почве и воде.