В Британии рассказали, как России победить Украину без вторжения

Угроза российского вторжения может больно ударить по экономике Украины, даже если нападения не произойдёт, заявила член Объединённого военного комитета Элизабет Бро. Ущерб может появиться после того, как работать с украинским бизнесом откажутся страховые компании, отметила она в статье, опубликованной Foreign Policy.

Объединённый военный комитет изучает обстановку в кризисных регионах, после чего, при наличии оснований, вносит их в список мест повышенного риска. Для бизнеса это означает увеличение страховых взносов.

Уровень опасности для гражданских судов в Чёрном море попадает в сферу интересов комитета. Его секретарь Нил Робертс пояснил, что ситуация в регионе отслеживается.

Если начнётся война, Украина перейдёт в «конфликтный» список, — указал он.

Это приведёт к тому, что компании, перевозящие товары на Украину и из неё, столкнутся со сложностями при поиске страховщика, тем более уже в настоящее время страховые компании неохотно ведут дела с Киевом.

Ранее стало известно, что из-за возникшей в обществе паники в связи с возможной эскалацией конфликта с Россией пострадала экономика Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, сейчас всем необходимо оставаться сильными. Власти Украины и её партнёры объединили усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий.