В Британии рассказали, чем чревата для НАТО отправка на Украину ЗРК Patriot The Guardian: отправка на Украину ЗРК Patriot ослабит НАТО в борьбе с Китаем

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отправка на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot может негативно сказаться на баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе, считает старший научный сотрудник по сухопутным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб Британии Джек Уотлинг. В своей статье для The Guardian он пишет, что уменьшение числа систем во владении НАТО может значительно ослабить силы Альянса в борьбе с Китаем.

У США их (ЗРК Patriot. — NEWS.ru) значительно меньше, чем, согласно их собственному оперативному анализу, необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе. <...> Для глобальной стабильности также жизненно важно, чтобы предоставление этих систем сопровождалось возможностью промышленного пополнения запасов НАТО – и убедить Китай в том, что производство может быть поддержано в случае более масштабного конфликта, — утверждает Уотлинг.

По его словам, системы Patriot действительно эффективно сбивают ракеты и беспилотники, однако из-за передачи ЗРК Украине они могут быстро израсходоваться.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что США на этой неделе могут включить в следующий пакет военной помощи Украине ЗРК Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. При этом точная дата отправки вооружения не приводится.

Поставки Соединенными Штатами зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину создадут новую фазу военного конфликта, ранее заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, передача ЗРК вовлечет НАТО в военные действия на Украине, а этого допускать нельзя.

По его мнению, Альянс уже фактически участвует в военном противостоянии, отправляя на Украину наемников и солдат НАТО. Врио главы ДНР считает, что поставки новых систем вооружения сделают присутствие Альянса в конфликте еще более очевидным.