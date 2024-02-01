В Британии раскрыли, сможет ли ЕС передать Киеву прибыль с активов РФ FT: ЕС не передаст Киеву прибыль от реинвестирования активов РФ за 2023 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз вряд ли сможет передать Киеву прибыль, полученную в 2023 году от реинвестирования российских активов, замороженных на международной площадке Euroclear в Бельгии, сообщило британское издание Financial Times. По данным FT, обсуждаемая в ЕС директива не имеет обратной силы.

Как пишет газета, в настоящий момент в Евросоюзе обсуждается директива об установлении «финансового вклада в бюджет» ЕС, который должен быть сформирован из этой чистой прибыли для поддержки Киева. Инициативу уже предварительно одобрили послы ЕС, в ближайшие недели ее должны утвердить все государства сообщества.

Всего прибыль от реинвестирования активов РФ на площадке Euroclear за 2023 год составила €4,4 млрд, но, так как директивы ЕС не имеют обратной силы, эти средства вряд ли смогут передать Украине. При этом обсуждаемая директива не предполагает конфискации самих активов, подчеркивается в статье.

По данным FT, Евросоюз, США, Япония и Канада заморозили российские активы в размере около $300 млрд. Из них около $5–6 млрд находятся в США, но наибольшая часть — в Европе, в том числе на Euroclear, где заморожено около €191 млрд.

Ранее глава Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Украина планирует заполучить российские активы на общую сумму более $2 млрд. По его словам, под санкции подпали уже более 680 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, недвижимость и транспортные средства.