В Британии раскрыли попытки Запада переманить «друзей Путина» The Economist: Запад пытается переманить на свою сторону Белоруссию, КНДР и Сирию

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Запад пытается переманить друзей президента России Владимира Путина на свою сторону, пишет британский журнал The Economist. В статье издания отмечается, что эти попытки касаются Белоруссии, Никарагуа, Северной Кореи и Сирии, которые проголосовали против всех резолюций ООН, осуждающих СВО. Так, например, по мнению журналистов, Дамаск напрямую зависит от Москвы.

Запад делает все возможное, чтобы оттолкнуть <...> друзей Путина <...> четыре страны Беларусь, Никарагуа, Северная Корея и Сирия последовательно проголосовали против семи резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые осудили спецоперацию на Украине, — сказано в публикации.

Западные политики считают, что отсутствие белорусских военных на Украине, по словам автора материала, указывает на отсутствие всецелой поддержки Минска СВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо непрерывно усиливать давление на Россию. Глава государства отметил, что это необходимо делать на всех уровнях, чтобы западные партнеры «это чувствовали». По его словам, следует ограничить возможности России в обходе западных санкций. Украинский лидер при этом не уточнил, каким образом от собирается достичь этой цели.