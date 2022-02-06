В Британии раскрыли истинную причину атаки Байдена на Москву

Обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл заявил, что, несмотря на раскачивание ситуации вокруг Украины и обвинение в этом России, Вашингтон считает реальной угрозой не Москву, а Пекин. Он напомнил, что со стороны западных стран нередко звучали сомнительные высказывания.

Журналист вспомнил случай, когда президент США Джо Байден делал заявление по ситуации на Украине. Тогда он заявлял, что «вторжение» в страну изменит миропорядок. При этом со стороны стран Запада всё чаще звучат утверждения, что угрозу Украине представляет именно РФ.

По мнению Тисдолла, вероятность начала войны очень мала, а кризис завершится «пшиком», после которого Великобритания объявит о победе, европейские политики — о дипломатическом успехе. При этом сами европейцы после всего зададутся вопросом — а в чём вообще дело?

Ответ <...> в одном слове: Китай, — написал журналист.

Он выразил мнение, что США видят угрозу в российско-китайском партнёрстве, поэтому так усиленно стремятся его разрушить.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в отношениях между Россией и Китаем после встречи в Пекине лидеров двух стран не наблюдается ничего нового.