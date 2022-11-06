В Британии признали причастность США к началу кризиса на Украине Британский королевский адвокат Риза призвал к мирному разрешению украинского кризиса

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США и Евросоюз причастны к развязыванию украинского кризиса, написал британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для Cyprus Mail. Он заявил, что Вашингтон и Брюссель имели возможность предотвратить конфликт еще до начала боевых действий. По словам юриста, Европа, и Великобритания в том числе, при всей своей цивилизованности не посчитала возможным начать переговоры с Москвой по поводу мира на Украине. Риза призвал к разрешению сложившейся ситуации дипломатическим путем.

Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов, вместо того чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от проблем безопасности Москвы, — отмечает автор материала.

Королевский адвокат напомнил, как в прошлом веке европейцы развязали две мировые войны. И в этих конфликтах погибли миллионы человек.

Европа должна остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа, — добавил Альпер Али Риза.

Ранее американский адмирал ВМС Чарльз Ричард заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал «угасающую мощь» военного сдерживания США. По его мнению, Соединенным Штатам будет тяжело противостоять России и Китаю, в особенности из-за того, что Вашингтон проиграл гиперзвуковую гонку.