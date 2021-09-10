В Британии предупредили о возможном новом «11 сентября»

Глава британской разведки Mi-5 Кен Маккалум заявил, что вывод американских войск из Афганистана увеличил риск нового теракта, такого как взрыв 11 сентября 2001 года башен-"близнецов" в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Times.

Маккалум отметил, что уход военных США «приободрил и воодушевил» исламских террористов. По его словам, речь идёт не только о подъёме морального духа, но и о высокой вероятности перегруппировки террористов с целью реализации более изощрённых атак.

Снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы, — считает Маккалум.

16 августа «Талибан» (движение запрещено в России) окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию. Американские военные в этом время спешно были эвакуированы из страны.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд. «Талибан» направил России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава кабмина Афганистана.