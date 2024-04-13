В Британии предупредили о неуправляемых последствиях санкций против России LME: новые санкции против России могут вызвать хаос на рынке металлов

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Новые санкции США и Великобритании против России могут привести к нестабильной ситуации на мировом рынке металлов, говорится в сообщении ведущей мировой товарной биржи London Metal Exchange (LME). В организации считают, что российский металл, ставший объектом ограничений, в конечном итоге может быть использован как защитный аргумент.

LME признает, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение некоторой степени неопределенности на рынке, что может затем привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры, — указывается в заявлении.

Согласно обновленной версии санкций двух стан, американская и британская биржи не смогу пополнять свои запасы за счет сырья из России. Также известно, что ограничения не касаются уже имеющихся запасов алюминия, меди и никеля на складах данных стран, которые были поставлены до 13 апреля текущего года.

Ранее Министерство финансов США опубликовало заявление о расширении санкций против РФ и, в частности, в отношении российских металлов. В ведомстве заявили, что целью ограничений является намерение снизить доходы России и защитить партнеров США от возможных побочных эффектов.