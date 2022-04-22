В Британии предрекли плачевные последствия миру из-за заморозки резервов РФ

Британское издание Rai Al Youm заявило, что заморозка США активов России может иметь плачевные последствия в глобальном смысле. Это нарушает доверие к мировой финансовой системе в целом и к США, которые могут вдруг заморозить активы любой страны, пишет электронная газета.

Вашингтон заморозил порядка $300 млрд резервов Центробанка России и оказал беспрецедентное давление на многие другие страны, чтобы вынудить их присоединиться к антироссийским санкциям.

Но все страны мира связаны между собой системой экономических отношений. И замораживание активов или резервов, а также введение санкций имеет значительное влияние на экономику стран. Сегодня, отмечает издание, весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, так как они препятствуют импорту и экспорту.

Многие товары стали недоступны из-за введённых ограничений или безумных цен. Поэтому, призывает газета, все страны голоса должны выступить против США. Америка должна прекратить использовать свой контроль над мировой финансовой системой, с помощью которого оказывает давление на страны и народы мира.

Также, считает автор публикации, нудно положить конец гегемонии США, чтобы они прекратили делать всё, что им вздумается.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчёта Центрального банка о работе за прошлый год заявил, что Россия сможет вернуть доступ к замороженным активам. Он призвал верить в то, что получится не только вернуть деньги, но и обязать причастных к заморозке счетов выплатить проценты.