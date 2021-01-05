В Британии потребовали от Трампа извиниться за действия своих сторонников

https://static.news.ru/photo/645d4068-50e4-11eb-b333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven Ramaherison via www.imago/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп должен осудить действия своих сторонников, которые ворвались 6 января в Капитолий, считает глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок.

Президент США обязан осудить это насилие, я надеюсь, что мы увидим полную передачу власти новому президенту Джозефу Байдену через 13 дней, — заявил британский министр.

Чиновник считает, что никто не может использовать насилие для изменения результатов свободных и честных выборов. Мир, по его словам, увидел в США «грустные и досадные события».

6 января на заседании конгресса должны были утвердить победу демократа Джо Байдена, который набрал более 270 голосов выборщиков. Сделать это помещали сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, которые ворвались в здание конгресса. Парламентариев пришлось эвакуировать, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Погибли четыре человека, среди которых Эшли Бэббит — ветеран ВВС США, отдавшая службе 14 лет.

7 января конгресс утвердил демократа Джо Байдена новым президентом США. Трамп пообещал передать ему власть 20 января.

Как писал NEWS.ru, 44-й президент США Барак Обама обвинил действующего главу Белого дома в подстрекательстве и потребовал от него прекратить лгать о фальсификациях на выборах. Штурм конгресса политик назвал моментом «великого позора», который войдёт в историю США.